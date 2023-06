Column Willem van Hanegem | Als het straks misgaat op weg naar het EK, gaat de kop van Ronald Koeman eraf

Met video Maurice Steijn was verbaasd door interesse: ‘Heb geen Ajax-DNA of ervaring in de Champions League’

Maurice Steijn snapt dat er scepsis is rond zijn aanstelling bij Ajax. Dat zei de 49-jarige coach uit Den Haag vanmiddag bij zijn presentatie in de Johan Cruijff Arena. ,,Mijn wieg heeft nu eenmaal in Den Haag gestaan en niet in Amsterdam, daar kan ik alleen mijn ouders de schuld van geven. Sommige dingen zijn zoals ze zijn.”