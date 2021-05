Column Willem van Hanegem | Advocaat is geen avontuurlijke trainer geweest, maar noem hem niet ‘Old Skool’

Dick Advocaat is gestopt als clubtrainer en dit keer is het ook echt zo, zegt hij. Ik zag hem huilend het veld verlaten en dat vond ik mooi. Zo is hij en hij hoeft dat helemaal niet te verbergen. Voor niemand niet. Ik kan zelf ook emotioneel worden, maar bij Dick kwamen de tranen altijd nog eerder. In 1979 speelden we samen bij Chicago Sting. Met Peter Ressel, Horst Blankenburg en Arno Steffenhagen. Op een gegeven moment zaten we in San Diego voor de play-offs. Onze families waren net weer terug naar Nederland en we zaten naast een jukebox. Er was verder echt helemaal niemand. We zetten het nummer ‘You Needed Me’ van Anne Murray op. De tranen rolden over zijn wangen. Prachtig. Zoals ik ook dat driftige van hem mooi vond.