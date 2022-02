Column Vivianne Miedema | Opstaan tegen machtsmisbruik: heldinnen zijn het

In Londen staat een standbeeld van mij. Net als van zeven andere vrouwen uit de sport en cultuur die door mijn sponsor Adidas als inspiratie worden gezien. Mijn beeld bij de Tower Bridge is fel roze. Toen ik werd benaderd door Adidas dacht ik eerst: huh, een standbeeld, doe even normaal. Maar toen ik de achterliggende gedachte hoorde, was ik snel overtuigd.