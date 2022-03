Column Van Hanegem | Berghuis verloor nog weleens de bal, maar daar heb ik mij totaal niet aan gestoord

Voetbalpod­cast | ‘Flekken schijnt een natuurta­lent te zijn’

Is Manchester United de volgende bestemming van Erik ten Hag? Hoe voelt het om de man van 25 miljoen euro te zijn? Dick Advocaat weer terug in de voetbalwereld en Mark Flekken, de grote onbekende bij Oranje. Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Vandaag praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka.

24 maart