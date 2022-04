Column Van Hanegem | Ajax zakt echt door de ondergrens, kampioen van de armoede wat mij betreft

Dat Manchester United is om te huilen zo slecht. Ook die Duitse trainer Ralf Rangnick, met zijn kruiwagen vol met data en statistieken, laat een elftal met zeer goede spelers eruit zien als een soort FC Emmen. Erik ten Hag moet de club daar nu redden, maar laat ze in Manchester dan momenteel alsjeblieft niet afstemmen op de eredivisie, want hoe Ajax zich de laatste weken presenteert is ronduit bedroevend. Tegen NEC liep het net goed af, maar ik vraag me serieus af of de mensen rond de club die de lat altijd zo hoog leggen straks wel blij zijn met de eventuele landstitel. Als er in het verleden eens een andere club kampioen werd dan Ajax, dan repten ze in de media altijd snel over de kampioen van de armoede. Als je de meeste punten hebt, ben je de terechte landskampioen, maar Ajax zakt echt door de ondergrens. Armoede wat mij betreft.