Column Sjoerd Mossou | Steeds opnieuw ontbrak het bij Ajax aan zichtbaar leiderschap

Met video Vader van Teun Koop­meiners over vrije trap Oranje tegen Argentinië: ‘Wout Weghorst wist van niks’

Wout Weghorst wist niet dat Teun Koopmeiners de bal op hem zou gaan spelen bij de vrije trap van Oranje tegen Argentinië in minuut 90+11 in de kwartfinale van het WK. Dat vertelt Remco Koopmeiners, de vader van Teun. ,,Als het misgaat is hij de grootste oelewapper die er is.”

