Column Sjoerd Mossou | Na dik vijf jaar als Dessers-watcher weet ik het nog steeds niet

Samenvatting Ten Hag blij met het resultaat: ‘Maar de eerste helft was niet goed’

Erik ten Hag is vooral blij met de uitslag van het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3) in de Champions League. ,,Na vier duels al zeker zijn van overwinteren in de Champions League, dat is natuurlijk fantastisch”, zei hij. ,,Dat is een prachtige prestatie.”

4 november