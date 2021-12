Column Sjoerd Mossou | Na die wereldbeker in zijn handen is het klaar en is Louis van Gaal in essentie alleen nog de man van Truus

Bioscoop­film over Louis van Gaal in de maak

Voetbaltrainer Louis van Gaal is de afgelopen drie jaar gevolgd door een cameraploeg voor een film die in april te zien moet zijn in de Nederlandse bioscopen. In de productie van gelauwerd filmmaker Geertjan Lassche, waarvan de titel later wordt bekendgemaakt, zal naast aandacht voor Van Gaals carrière ook zijn gezinsleven aan bod komen. Dat maakt distributeur Dutch FilmWorks morgenochtend bekend.

