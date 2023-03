Column Sjoerd Mossou | Geertruida heeft iets wat meer Feyenoorders in de geschiedenis mateloos populair maakte

Ook Ajax-coach John Heitinga doet tegen Feyenoord een duit in het zakje

Met de eerste thuisnederlaag in 18 jaar tegen rivaal Feyenoord kan Ajax titelprolongatie vrijwel zeker op de buik schrijven. Dat zorgt bij trainer en captain voor ontgoocheling en berusting bij het publiek. ,,De teleurstelling is heel groot. We zitten niet meer in de driving seat.’’