Column Sjoerd Mossou | Een kleine ode aan Thijs Slegers (en aan wat hij van ons vraagt)

De bij­na-accountma­na­ger die nu voor de titel gaat: laatbloei­er Mijnans maakt droomstap naar AZ

Hij liet een vriendenvakantie naar Griekenland lopen om zijn laatste kans op profvoetbal te grijpen en was, als dat mislukt was, hoogstwaarschijnlijk nu accountmanager geweest. Sven Mijnans (22) werd in 2018 door Sparta weggeplukt bij de amateurs en maakte op Deadline Day een voor hem én de club prachtige stap naar AZ.

1 februari