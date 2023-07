Column Sjoerd Mossou | Dusan Tadic bij Ajax, het was vaak potsierlijk en vertederend tegelijk

met video Vooral dankzij Arne Slot is Ramiz Zerrouki nu Feyenoor­der: ‘Ik kijk ernaar uit om onder hem te werken’

Ramiz Zerrouki is binnen bij Feyenoord. Maar met de van FC Twente overgekomen middenvelder is de landskampioen nog niet compleet. Op de achtergrond blijft de Rotterdamse club speuren naar meerdere versterkingen. Hoe is de situatie nu?