Column Sjoerd Mossou | De romantiek van het voetbal is nog niet helemaal dood

Letland niet onder de indruk van Oranje: ‘Zij scoorden ook alleen maar uit een hoekschop’

9 oktober Waar Oranje gisteravond tegen Letland (0-1) louter blij was met de drie punten, daar baalden de Letten ervan dat een stunt uitbleef tegen het Nederlands elftal. Vleugelaanvaller Alvis Jaunzems, middenvelder Eduards Emsis en bondscoach Dainis Kazakevics voelden dat er meer in had gezeten.