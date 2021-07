Column Sjoerd Mossou | Advies voor de KNVB: negeer de spelers in zoektocht naar bondscoach

Belletje van PEC kwam als geroepen voor Art Langeler: 'Al waren mijn kinderen wat sceptisch’

26 juni Art Langeler (50) wilde het gras weer ruiken. Weer naar een prestatie toewerken, zoals hij dat acht jaar terug ook deed in Zwolle. Het belletje van PEC, begin dit jaar, kwam dan ook als geroepen. Helemaal omdat Langeler vindt dat hij over tien jaar te oud is om nog voor de groep te staan. ,,Wilde ik nog een keer trainer worden, dan moest het nu.”