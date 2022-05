Column Hugo Borst | Wat gebeurt er toch allemaal? Gaat Feyenoord echt de finale halen van de Conference League?

met video's Feyenoord overtreft verwachtin­gen Arne Slot: ‘Ik moest echt even bijkomen’

,,Wat een avond”, zei Feyenoord-trainer Arne Slot na de 3-2 zege van zijn ploeg op Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League. ,,Er is vanavond zo veel gebeurd, ik moest echt even bijkomen om te kunnen analyseren. Uiteindelijk vind ik wel dat we terecht gewonnen hebben, maar er waren zoveel verrassingen en plotwendingen.”

29 april