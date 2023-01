Column Hugo Borst | Waarom zou geen van de dames aangifte hebben gedaan tegen Marc Overmars, denk je Keje?

Ajax-cap­tain Dusan Tadic: ‘Wij hebben Alfred Schreuder keihard laten vallen’

Voor Dusan Tadic was het een nieuwe ervaring: meteen na een wedstrijd geconfronteerd worden met het ontslag van een trainer/coach. Het was al ruim na middernacht toen de aanvoerder van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena sprak over het vertrek van Alfred Schreuder, kort na de 1-1 tegen FC Volendam. En over hoe het nu verder moet.

27 januari