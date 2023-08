Column Hugo Borst | Steven Bergwijn is de meest ongeschikte aanvoerder voor dit Ajax

Van met een luier achter de rollator naar het duel met Feyenoord: het bizarre halfjaar van Adrie Polder­vaart

Een zeldzame zenuwziekte kreeg hem niet klein. Voetbaltrainer Adrie Poldervaart (52) belandde in februari in het ziekenhuis, maar is na een maandenlang revalidatietraject terug. Niet bij De Graafschap, maar als assistent-trainer van Fortuna Sittard. Dit weekeinde maakt hij tegen Feyenoord zijn rentree langs de lijn. ,,Ze wilden me hebben, ondanks dat ik herstellende ben van een ernstige ziekte. Daar sprak heel veel vertrouwen uit.”