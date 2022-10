Column Hugo Borst | Smoorverliefd op een man, een echte man, dus niet op ‘zeikwijf’ Daley Blind

Wát een moment voor PSV, AZ én Feyenoord om te knoeien, maar Ajax kan zich nog niet rijk rekenen

De eerste tekening in de titelstrijd van de eredivisie is een feit. Ajax heeft als eerste club een gaatje geslagen tot de rest. PSV, AZ en Feyenoord morsten alle drie punten tegen ‘kleine’ teams. De onderlinge topduels worden beslissend dit seizoen, was tot nu toe de gedachte. Maar blijft dat zo?

