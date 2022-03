Column Hugo Borst | De persvoorlichter van de KNVB stond op de rem en vooral op zijn strepen

Voetbalpod­cast | ‘Het feit blijft dat Oranje geen wereldtop is’

Het nieuwe systeem van Oranje bracht zaterdag een vermakelijk duel in de Johan Cruijff Arena. Nederland won met 4-2 van Denemarken. Welke conclusies kunnen we al trekken na dit duel? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels aan de hand van drie stellingen.

27 maart