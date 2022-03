Column Hugo Borst | Antony is onderhoudend en bij vlagen heel komisch: wat een publieksspeler!

Laten we bij het begin beginnen. Zijn slechte wedstrijd tegen Benfica – niet verder in de Champions League, Antony moest er heel de nacht om huilen – zat gisteren nog in zijn systeem. Wat was hij matig zeg tegen Malacia. Al is het mooi dat de Braziliaan het altijd blijft proberen. Faalangst kent hij niet. Vijf acties mislukt, gewoon een zesde keer zijn man opzoeken.