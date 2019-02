Column | Dat gelach onder de douche was respectloos

Willem was de held van mijn vader. Ik zag veel van mijn vader terug in hem. Het rechtlijnige, maar zeker ook het beschermende. Streng en rechtvaardig.



Zijn afscheid in 1995 bij Feyenoord deed mij pijn. Ik durf niet te bevestigen dat spelers hun benen terugtrokken in het verloren duel met PSV, zoals spelers nu zeggen. Dat er een paar onder de douche stonden te lachen, kan ik me wel haarscherp herinneren. Dat gelach vond ik respectloos en maakte mij kwaad.



Misschien waren er in 1995 kampen bij Feyenoord, maar ik behoorde tot geen enkel kamp. Ik dacht eerst dat Willem een hekel aan mij had. Altijd maar die kritische blik, nooit een compliment. Redelijk gespeeld, dat was het hoogst haalbare. Maar langzaam begon ik te begrijpen dat hij spelers op die manier echt beter wilde maken. En dat lukte, met de landstitel in 1993 als bewijs.

Er is één moment zal ik nooit vergeten. We waren op bezoek bij doodzieke kinderen en ik deed een kamerdeur in het ziekenhuis open. Daar zag ik een ziek kind liggen en Willem zat naast hem, ontroerd op een stoel. Ik raak er zelf nog ontroerd door, na al die jaren. Toen ik in het kampioensjaar mijn been had gebroken, lag ik op de massagetafel. Toen iedereen weg was, liep Willem langs. Hij tikte op mijn been en liep door, zonder iets te zeggen. Ik denk dat het hem pijn deed dat ik daar zwaar geblesseerd lag. Dat hij een emotioneel moment wilde voorkomen.

Hij is een uniek mens en was een unieke speler en trainer. We waren bij Feyenoord snoeihard in die tijd. Dat vond Willem prima, maar kaarten aannaaien, daar had hij een hekel aan. Ik ben er trots op dat ik met hem heb mogen werken. Trainer, van harte met nummertje 75.

