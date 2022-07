Coëfficiëntenbal heropend: AZ helpt Nederland aan vliegende start in jacht op twee CL-tickets

De ruime overwinning op bezoek in Bosnië en Herzegovina was goed voor één coëfficiëntenpunt, wat zoals altijd moet worden gedeeld door het aantal deelnemers dat een land afvaardigt. In Nederland zijn dat er vijf: naast AZ ook Ajax, PSV, Feyenoord en FC Twente. Omdat de Alkmaarders vorige week ook al een 1-0 zege boekten, staat de opbrengst in de voorronden al op 0,400 punt. In de kwalificatiefase van de Europese toernooien leveren overwinningen één punt op, terwijl dat vanaf de groepsfase naar twee punten gaat.