Cody Gakpo over zijn toekomst: ‘Als we Champions League halen is het aannemelijk dat ik blijf’

Cody Gakpo was met twee goals belangrijk voor PSV, dat met 4-1 won van FC Emmen. Toen trainer Ruud van Nistelrooij hem naar de kant haalde, scandeerden de supporters ‘Cody moet blijven’. De 22-jarige aanvaller heeft nog altijd geen knoop doorgehakt over zijn toekomst.

,,Ik heb volgens mij nergens verteld dat ik definitief wegga. Als we Champions League halen, dan is het aannemelijk dat ik blijf", zei Gakpo bij ESPN, die in de belangstelling staat van Arsenal en Leeds United. ,,Wie weet hoe het gaat lopen. We moeten kijken hoe het zich gaat ontwikkelen rondom een eventuele transfer.”

Verder wilde hij niet te veel kwijt over zijn toekomst. Dinsdag staat de return in de voorronde van de Champions League de kraker met AS Monaco (1-1 in Monaco) te wachten. ,,Dit is een heel belangrijke wedstrijd", stelde hij. ,,We moeten als PSV proberen Champions League te halen.”

PSV kende een uitstekende generale repetitie met de 4-1 zege op FC Emmen. Gakpo scoorde twee keer, waarna hij werd gewisseld. Trainer Van Nistelrooij gunde zijn sterspeler rust, Ibrahim Sangaré hoefde zelfs helemaal niet in actie te komen. ,,Ik had graag mijn derde gemaakt", aldus Gakpo. ,,Ik snap het wel. We hebben alle krachten nodig.”

Aanvoerder Luuk de Jong zei dat de beginfase en slotfase moeizaam verliepen voor PSV. ,,Na de 1-0 pakten we het goed op. Alleen jammer dat we die tegengoal krijgen.”Coach Ruud van Nistelrooij was kritisch op het spel van zijn ploeg. ,,We waren vooral in de openingsfase nog wat zoekende en creëerden te weinig in die periode”, zei hij bij ESPN.

Volledig scherm Luuk de Jong geeft aanwijzingen aan zijn ploeggenoten. © Pro Shots / Erich Snijder

Tot grote zorgen leidde dat niet bij de nieuwe hoofdtrainer. ,,Je weet dat we de kwaliteit hebben om ineens toe te slaan. Dat is ook gebeurd. Na de 1-0 vonden we de juiste oplossingen wat gemakkelijker. Het was niet verrassend dat we verder uitliepen, al was dat door dat eigen doelpunt van Emmen wel wat fortuinlijk. Maar daarmee was de wedstrijd wel min of meer beslist in ons voordeel.”

De Jong scoorde behoorde niet tot de doelpuntenmakers, maar gaf wel een assist op Gakpo. ,,Natuurlijk wil je scoren, maar een assist is ook prima. Over het maken van doelpunten maak ik mij geen zorgen. Ik baal wel dat ik niet heb gescoord, maar doodziek ben ik er niet van.”