Cody Gakpo laat aanbiedingen van internationale topclubs voorlopig schieten en blijft bij PSV

koolmonoxide Rookmelder verplicht, maar hoe zit het met de CO-mel­der? 'Aantal melders in sociale woningen is echt heel laag’

In sociale woningen hangt veel minder vaak een koolmonoxidemelder dan in een koophuis of particuliere huurwoning. En hoewel afgelopen tijd uitvoerig met wooncorporaties over rookmelders is gesproken, wordt er aan co-melders niet gedacht. ,,Dat is toch kortzichtig?”

8:50