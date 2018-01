Cocu ziet Koeman wel zitten als bondscoach

Pijnlijke nederlaag voor beter NAC

27 januari Een week voor de uitwedstrijd tegen Ajax is NAC thuis tegen VVV tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen: 0-1. De ploeg van Stijn Vreven loopt daardoor drie belangrijke (ingecalculeerde?) punten mis in de strijd tegen de degradatie. VVV, dat duidelijk voor een punt naar Breda was gekomen, blijft het thuis wonderlijk goed doen. Van de tien uitwedstrijden verloor het er tot dusverre slechts één. Daardoor staan de Limburgers er na 20 duels een stuk rianter voor dan NAC.