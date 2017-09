Cocu ziet goede ontwikkeling bij Schwaab en Pereiro

Cocu vindt dat Schwaab een goede ontwikkeling doormaakt in de afgelopen weken. ,,In het begin van het seizoen vond ik hem wat wisselvallig, maar Daniel is belangrijk geworden in het meenemen van de laatste linie.'' Tegen Feyenoord speelde de Duitser bij PSV achterin een prima pot en moest Derrick Luckassen op de bank plaatsnemen. Als Cocu in Utrecht met vier verdedigers aantreedt, lijkt het erop dat Schwaab zijn plek vasthoudt. Nicolas Isimat-Mirin kreeg donderdag in Putten rust.