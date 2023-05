Cocu wimpelt rentree bij PSV af: ‘Ik ben alleen met Vitesse bezig’

Phillip Cocu denkt niet na over een terugkeer als trainer bij PSV. De 101-voudig international stelt volop bezig te zijn met Vitesse en het volgende seizoen. ,,Want daar ligt een berg werk klaar”, zegt hij.

De blik gaat dan uit naar het volgende voetbaljaar, Cocu wil dit seizoen met Vitesse wel goed afsluiten. Nu lijfsbehoud zeker is moet de Arnhemse club zich op waardige wijze presenteren bij Feyenoord (zondag 14.30 uur). ,,We spelen tegen de kampioen. In De Kuip. Voor 40.000 toeschouwers. Als dat geen motivatie meer is, weet ik het niet”, reageert de coach.

Opvolging Van Nistelrooij

Nu Ruud van Nistelrooij per direct is opgestapt bij PSV, valt ook de naam van Cocu als mogelijke opvolger. De 101-voudig international vierde grote successen in Eindhoven. Hij werd als trainer driemaal kampioen in de Lichtstad.

,,Uiteraard heb ik de ontwikkelingen bij PSV meegekregen”, stelt Cocu. ,,Maar een rentree is is nu absoluut geen item. Volgens mij is PSV nog helemaal niet bezig met het aanstellen van de nieuwe trainer. Er staat met AZ een enorm belangrijke wedstrijd op de agenda. Daar zijn alle ogen op gericht. Bij mij is PSV geen punt. Ik zit hier, bij Vitesse.”

Het trainersvak is vluchtig, weet Cocu. Hij heeft zelf ook roerige tijden meegemaakt bij Fenerbahçe en Derby County. ,,Maar ik ga hier niet speculeren over de toekomst”, zegt hij. ,,Ik heb gewoon een contract bij Vitesse. Vragen naar PSV mag. Maar er zullen de komende tijd nog wel honderd namen voorbij komen. Zoals vermoedelijk ook bij Ajax. Ik richt me vol op Vitesse. We hebben alle aandacht nodig om spelers in kaart te brengen. Om een nieuwe selectie neer te zetten.”



Voor het duel met Feyenoord kan Cocu over een volledig fitte groep beschikken. Alleen de lang geblesseerde spelmaker Davy Pröpper ontbreekt (knie). Carlens Arcus keert na een schorsing weer terug in de basis. ,,We pakken dit duel zeer serieus aan”, vertelt Cocu. ,,Ik wil het seizoen goed afsluiten. Dat gevoel blijft hangen bij de aanhang en de club richting de zomer.”

