Cocu: Robben moest zelfs potje kaarten naar z'n hand zetten

De PSV-coach reageerde op het afscheid van de 96-voudig international, waar hij zelf in Oranje nog mee speelde. ,,Het is hem niet gegund geweest om dat na een groot toernooi te doen. Zelf heb ik dat geluk wel gehad en ik weet hoe ontzettend graag hij het ook gewild moet hebben. In alles zag je bij hem de wil om te winnen, of het nou binnen of buiten het veld was. Zelfs een potje kaarten moest en zou hij naar zijn hand zetten en als dat niet lukte, werd hij er na afloop nog wel een poosje aan herinnerd. Heerlijke tijden waren dat. Ik heb van hem genoten als speler en ook van de manier waarop hij het vak uitoefende."



Cocu kent de beweegredenen van Robben, dinsdag met afstand de beste man van het veld bij Nederland - Zweden, niet om nu bij Oranje te stoppen. ,,Het is een mogelijkheid dat hij zich nu nog een tijd volledig op zijn club wil richten. Dat kan op wat latere leeftijd een overweging zijn, om er daar het optimale uit te halen. Hij zal daar ongetwijfeld zelf nog iets over vertellen."