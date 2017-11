Cocu: Records geen hoofddoel, winnen wel en dus niet verslappen

Alle artikelen of gesprekken over records of fraaie reeksen van nu gaan niet helemaal langs Cocu heen, maar tegelijkertijd vindt hij dat niemand daarvan in de war moet raken. ,,Iedereen krijgt er ongetwijfeld wel iets van mee, maar je moet zowel in goede als slechte tijden niet in de war raken. We zitten nu in een goede fase en er is weinig reden om te veranderen, maar we moeten nu ook vooral niet verslappen", aldus Cocu. ,,Records kunnen een leuke bijkomstigheid zijn en we stippen het soms aan als het uitkomt, maar het belangrijkste is dat wij in onze wedstrijden een goed niveau blijven halen. Alleen dan hebben we een behoorlijke kans om ze af te sluiten zoals wij dat willen."