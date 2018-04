Cocu evenaart Rijvers met derde landstitel

Cocu komt met zijn derde kampioenschap op gelijke hoogte met Kees Rijvers, die in zijn trainersperiode bij PSV (van 1972 tot 1980) ook drie landstitels veroverde. Guus Hiddink is met zes kampioenschappen de meest succesvolle PSV-trainer. Onder zijn leiding eindigden de Brabanders als eerste in 1987, 1988, 1989, 2003, 2005 en 2006.

PSV is er dit jaar vroeg bij. Alleen in 2005 verzekerden de Eindhovenaren zich eerder in het seizoen van de titel. Toen waren er na de kampioenswedstrijd nog vier duels te gaan, nu nog drie.

24ste landstitel

De Eindhovenaren hebben met de 24ste landstitel de tweede plaats op de lijst van clubs met meeste kampioenschappen in het Nederlandse voetbal versterkt. Ajax is koploper met 33 landstitels.



PSV is na de eeuwwisseling veruit de meest succesvolle club in de eredivisie. Tien van de 24 titels pakte de club in de laatste negentien jaar: in 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 en 2018.



De negen andere kampioenschappen in die periode gingen naar Ajax (2002, 2004, 2011, 2012, 2013 en 2014), AZ (2009), FC Twente (2010) en Feyenoord (2017).



Na Ajax en PSV volgt Feyenoord met vijftien landstitels.