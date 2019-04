Coach FC Emmen hard over fout doelman Scherpen: ‘Nu een grote kerel zijn’

Door de fout van Scherpen verloor FC Emmen van de concurrent en zijn de degradatiezorgen nog altijd niet voorbij. ,,Een vrije bal, die mag je niet zo slecht raken”, kijkt Lukkien terug op het moment dat Scherpen de bal via tegenstander Furdjel Narsingh onbewust aan Serrarens geeft. ,,Er moest een fout van Scherpen aan te pas komen om een zure nederlaag te lijden”, concludeert de trainer van FC Emmen.



Ook aanvoerder Anco Jansen keek na afloop bij Fox Sports terug op het moment dat de doelman in de fout gaat. ,,Ik vond dat we het aardig onder controle hadden, maar een blunder kost ons de kop”, aldus Jansen. ,,Dat is een beetje een repeterend verhaal.”



De doelman zelf wist heel goed dat hij fout zat. ,,Het is heel duidelijk dat ik de bal verkeerd raak”, aldus Scherpen, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Ajax maar wel zijn contract bij Emmen verlengde.