Clubs halt toegeroepen: ‘Tel je zegeningen als profvoetbal, anders krijg je boemerang dubbel zo hard terug’

Door Dennis van Bergen



In een ronkend persbericht rekende de KNVB gisteren voor dat de Nederlandse clubs in het seizoen 2020-2021 219 miljoen euro minder omzet behaalden dan in het seizoen ervoor. Een fors deel daarvan, 155 miljoen euro, is een direct gevolg van de coronapandemie. Na het eerdere statement van de clubs, die vanaf 28 januari hun stadions demonstratief willen openen wanneer het kabinet niet met versoepelingen komt, voerde de BV Voetbal de druk op de politiek daarmee weer een stukje verder op. De boodschap, opnieuw: de financiële rek is eruit in eredivisie en eerste divisie.