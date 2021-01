Clubs duidelijk: supporters moeten duels in KKD kunnen zien

overleg espnBetaalzender ESPN en de clubs in de Keuken Kampioen Divisie gaan vanmiddag met elkaar in gesprek over de ophef die is ontstaan over het niet meer als vanzelfsprekend integraal uitzenden van de wedstrijden in die competitie. Inzet van de clubs is om de duels ook na 15 januari nog op het beeldscherm te krijgen.

,,Het is een hard gelag voor supporters dat ze straks mogelijk helemaal geen livewedstrijden van hun club meer kunnen zien”, zegt Matthijs Keuning, initiatiefnemer van het Supporterscollectief, de overkoepelende organisatie voor alle supportersverenigingen en supportersgroepen van betaald voetbalclubs in Nederland. ,,Dat realiseren ook de clubs zich terdege. Inzet van de clubs is om ervoor te zorgen dat hun wedstrijden -in welke vorm dan ook- rechtstreeks worden uitgezonden.”

En daarover praten ESPN en de clubs vandaag tijdens een gesprek, waarbij ook de KNVB zal aanschuiven, zo bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond. Keuning: ,,ESPN heeft aangegeven dat het een financiële kwestie is waarom niet alle eerste divisie-duels kunnen worden uitgezonden. Voorafgaand aan de competitie heeft ESPN ook al gesteld dat het rechtstreeks uitzenden van alle wedstrijden alleen voor de eerste en tweede periode zou gelden, er vanuit gaande dat in deze periode weer met publiek in het stadion gevoetbald zou kunnen worden. In die zin komt het besluit van ESPN niet als verrassing. Maar nu is toch de hoop dat er een oplossing gevonden kan worden.”

Quote De binding van supporters met hun clubs dreigt te verdwijnen. En daar zit niemand op te wachten. Matthijs Keuning, Supporterscollectief

Over welke oplossing dat is, kan Keuning op dit moment alleen nog speculeren. De optie dat clubs hun wedstrijden zelf via hun sociale mediakanalen uitzenden is er een van, al beseft hij dat dit rechten-technisch lastig is. Vaststaat evenwel dat clubs en supporters zich niet bij voorbaat neerleggen bij de beslissing van ESPN om vanaf 15 januari nog slechts vier van de tien duels in de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks uit te zenden. Keuning: ,,Aan alle ophef die is ontstaan, merk je dat het de supporters menens is. Zoals ook de clubs het belang inzien van rechtstreekse uitzendingen van wedstrijden. De binding van supporters met hun clubs dreigt anders namelijk te verdwijnen. En daar zit niemand op te wachten.”