Clubloze Stefanie van der Gragt tekent contract voor twee jaar bij Inter

Van der Gragt was van plan haar carrière bij Ajax af te sluiten. De Amsterdammers besloten echter anders en dus werd, volgens de club in gezamenlijk overleg, besloten om het aflopende contract van de 91-voudig Oranje-international niet te verlengen. Zonder club vertrok ze vervolgens naar het EK in Engeland, waar ze centraal in de verdediging indruk maakte ondanks de vroege uitschakeling in de kwartfinales tegen Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen hopen zich binnenkort nog te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.



Van der Gragt keerde in 2020 terug bij Ajax, na twee jaar bij FC Barcelona. De verdediger had in 2018 de ‘dubbel’ gepakt met de Amsterdamse vrouwenploeg. Van der Gragt speelde daarvoor ook voor AZ, Telstar, FC Twente en Bayern München.