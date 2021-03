Clubicoon Theo Janssen gaat aan de slag bij Vitesse

Janssen (39) verruilt bij Vitesse zijn functie als veldtrainer bij het team Onder 18 jaar voor de brede ontwikkeling van toptalenten op Papendal. De clubicoon start zijn werkzaamheden in de zomer. De functie van talentbegeleider is nieuw bij de eredivisionist.

Janssen gaat bij Vitesse de toptalenten binnen de voetbalacademie ‘in de brede zin van het woord’ begeleiden ‘om de stap naar de A-selectie te zetten’, stelt de club. De Arnhemmer zal bij diverse teams aansluiten en spelers individueel klaarstomen voor ‘het grote werk’.

Daarnaast wordt de Zilveren Vitessenaar vaker ingezet bij activiteiten van de club. Hij zal volgend seizoen ook een rol bekleden als ambassadeur bij thuiswedstrijden.

Janssen kijkt uit naar zijn nieuwe functie. ,,Ik ben blij met het vertrouwen vanuit de club”, stelt hij. ,,Het lijkt mij leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze toptalenten.”

Rijke voetbalcarrière

Janssen is bij Vitesse al twintig jaar in verschillende functies actief. Hij overlegt bovenal een rijke voetbalcarrière. De eigenzinnige Arnhemmer, geboren en getogen in de volkswijk Het Broek, staat op 356 duels in de eredivisie. Daarbij zitten drie periodes bij Vitesse en twee landstitels, met FC Twente en Ajax.

Hij heeft ook in België gevoetbald, bij RC Genk, en is vijfvoudig international. De prijzenkast van de begenadigde linkspoot bevat nog een KNVB-beker (Twente) en hij heeft de Gouden Schoen gewonnen, als uitverkiezing tot beste voetballer van de eredivisie in 2011.

Scout, jeugdtrainer, talentencoach

Janssen heeft bij Vitesse sinds het einde van zijn actieve carrière in 2014 als scout en jeugdtrainer gewerkt. Dit seizoen heeft hij de lichting Onder 18 jaar onder zijn hoede. Op dat team wordt straks een andere coach gezet.

,,In deze nieuwe rol kan ik me weer in brede zin ontwikkelen”, stelt Janssen. ,,Dat maakt me alleen maar completer.”

Janssen is een bekend voetbalanalist bij de publieke en commerciële omroep. In die hoedanigheid gaat hij ook door. Zo zal hij op het EK komende zomer zijn visie bij wedstrijden geven. Er is ook een biermerk naar hem vernoemd: De Dikke Prins.

Spors

bij Vitesse reageert technisch directeur Johannes Spors tevreden. ,,De voetbalacademie is voor een club als Vitesse erg belangrijk. Dit seizoen zijn spelers als Daan Huisman, Enzo Cornelisse en Million Manhoef doorgebroken. We willen zoveel mogelijk toptalenten door laten stromen naar de A-selectie. Maar bij alles staat kwaliteit centraal.”

Op weg naar de top krijgt Janssen een belangrijke rol, verklaart Spors. ,,Iedereen die bij het eerste elftal op de deur klopt, moet goed genoeg zijn. Theo richt zich op de individuele ontwikkeling van onze talenten. Met zijn tactische kwaliteiten, menselijke benadering en ervaring als oud-prof, kan hij als geen ander bij onze talenten de juiste snaar raken.”