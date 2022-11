Clubicoon Carlos Aalbers volgt Ted van Leeuwen op als technisch directeur van NEC

Als de laatste formaliteiten zijn afgerond, is Aalbers per 14 november de technische baas bij NEC. Vorige week werd al duidelijk dat de huidige hoofd scouting van AZ in Nijmegen de opvolger moet worden van Ted van Leeuwen als technisch directeur.

,,We zijn AZ erkentelijk voor het meewerken aan deze transfer”, zegt Van Oijen. ,,Op 14 november organiseren we een persmoment, waarbij Carlos ook officieel tekent. De directie en rvc, alsmede de andere geledingen binnen NEC, zijn content dat Carlos terug is in Nijmegen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aalbers kwam gedurende zijn voetbalcarrière van 1982 tot en met 1996 uit voor NEC en speelde in die periode liefst 466 wedstrijden. Later was de geboren Winssenaar tussen 2007 en 2013 actief als technisch directeur van de club.

Winterstop

Sindsdien was Aalbers, in het seizoen 2015-2016, werkzaam als technisch directeur bij Willem II. Van 2016 tot en met 2018 was hij hoofd scouting bij FC Groningen en de afgelopen vier seizoenen bekleedde hij deze functie bij AZ.

Van Leeuwen had maandag zijn laatste werkdag bij NEC. Hij verliet de club, omdat hij naar eigen zeggen al zijn doelen heeft bereikt. Hij diende in april al zijn ontslag in bij de rvc, maar die verzocht hem de zomerse transferperiode te overbruggen.

Aalbers begint na de laatste wedstrijd van NEC voor de winterstop, op 13 november thuis tegen RKC Waalwijk, bij de club. NEC gaat vrijdag eerst nog op bezoek bij SC Cambuur. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat op een zeer teleurstellende vijftiende plaats in de eredivisie.