Clubiconen zetten champagne vast koud: ‘Dit geeft Feyenoord nooit meer weg’

Ronald Koeman vindt dat Daley Blind het verdient om de 100 interlands aan te tikken in Oranje

De keeperscarrousel bij Oranje is nog niet voorbij. Mede vanwege blessures zitten in de eerste selectie van Ronald Koeman drie andere doelmannen in vergelijking met het afgelopen WK. Jasper Cillessen en Mark Flekken keren terug, Anderlecht-goalie Bart Verbruggen (20) debuteert.