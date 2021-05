Clint Leemans na mislukte reddingspoging: ‘Mike Snoei heeft me genaaid’

De Boer heeft moeite met passeren Babel: ‘Dat was waarschijn­lijk zijn laatste kunstje geweest’

14 mei Ryan Babel ontbreekt enigszins verrassend in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende zomer. Bondscoach Frank de Boer geeft in gesprek met OnsOranje toe dat het een moeilijke beslissing was om de aanvaller, die tijdens de EK-kwalificatieperiode een belangrijke rol speelde binnen de selectie, thuis te laten.