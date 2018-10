Clasie: Het is duidelijk dat Ajax een stuk beter voetbalt dan wij

Clasie besefte dat het niet de eerste keer was dat Feyenoord dit seizoen een wisselvallige indruk maakte. ,,Maar meestal beginnen we dan dramatisch en spelen we na de rust wel goed. Deze keer was het andersom. We stonden niet goed in de tweede helft. We liepen lang achter de bal aan en konden geen druk zetten. Tactisch moet dat beter. In de eerste helft waren we wel scherp en speelden we goed tussen de linies door. Kansen kregen we daardoor ook genoeg.’'