Cirkel is rond voor Van Persie, records blijven komen voor Ajax

33ste speelrondeMet 983 doelpunten tot dusver in de eredivisie is deze jaargang de meest trefzekere sinds 2011-2012, toen de mijlpaal van duizend treffers net niet werd gehaald (997). Wordt deze magische grens bereikt? Aan de hand van de leukste feitjes van Opta Sports blikken we vooruit op de 33ste speelronde.

AZ - PSV

AZ-uit klinkt als een lastige kluif voor PSV, maar het is lang geleden dat de Eindhovenaren struikelden tegen AZ. De laatste tien eredivisieduels tegen PSV (thuis én uit) op rij werden verloren door AZ en daarmee is het momenteel voor AZ de langste verliesreeks tegen één club. Opvallend: in de laatste vijf thuisduels tegen PSV scoorde AZ wel steeds minimaal twee keer. Als Luuk de Jong zondag scoort, dan doet hij dat voor het zevende eredivisieduel op rij. Het zou een evenaring zijn van de prestatie van Mateja Kezman, die daar in 2007 als laatste PSV’er in slaagde.

Ajax - FC Utrecht

Waar PSV het doorgaans makkelijk heeft tegen AZ, is FC Utrecht een echte angstgegner voor Ajax. Maar drie van de laatste acht thuisduels tegen Utrecht wonnen de Amsterdammers, de laatste ontmoeting op 5 november 2017 ging verloren (1-2). Het duel van zondag is voor Ajax al de 57ste officiële wedstrijd in alle competities dit seizoen - een clubrecord (56 in 2016/2017). In de 32 eredivisieduels tot nu toe scoorde Ajax al 111 keer. Ruim twintig jaar geleden (1997/1998) trof de club in een heel seizoen 112 keer doel. De laatste club die er meer maakte was PSV in 1987/1988 (117).

Feyenoord - ADO Den Haag

Op 23 januari 2018 keerde Robin van Persie terug in de Kuip voor het duel met ADO Den Haag (3-1) en zondag zwaait hij er tegen ADO af. Van de 51 duels die hij in totaal in de Rotterdamse voetbaltempel speelde, won hij er 40 (78,1%). Van alle spelers die minstens 50 thuisduels uitkwamen voor Feyenoord, kunnen er maar vijf een beter winstpercentage overleggen (Piet Romeijn, Ove Kindvall, Jørgen Kristensen, Rinus Israel, Shinji Ono). Sinds zijn terugkeer scoorde Van Persie 15 keer in 1197 minuten eredivisievoetbal in de Kuip. Gemiddeld heeft de captain van Feyenoord dus nog geen 80 minuten nodig voor een doelpunt. Alleen Dusan Tadic doet dat in de Johan Cruijff Arena beter (één goal per 75 minuten).

FC Groningen – Fortuna Sittard

Dat de punten in Groningen blijven, lijkt een zekere zaak wie de statistieken uit het verleden erop naslaat. Slecht 1 van de 21 keer wist Fortuna Sittard een uitwedstrijd bij ‘De Trots van het Noorden’ te winnen. In twaalf ontmoetingen scoorden de Limburgers niet. Mocht dat zondag ook niet lukken, dan betekent dit een zevende clean sheet voor FC Groningen, het hoogste aantal sinds 2009-2010 (8). Voor Fortuna Sittard een zege meer dan welkom. Bij een nederlaag worden twee negatieve clubrecords verbroken: negen opeenvolgende verliespartijen buitenshuis en 52 tegendoelpunten in een uitwedstrijd. Deze negatieve mijlpaal bereikte de club nooit eerder.

Vitesse – De Graafschap

Liefst 361 speelminuten geleden is het dat De Graafschap een doelpunt maakte in de Gelredome, toen Berry Power op 22 september 2007 voor het laatst scoorde. De kans dat de ploeg van Henk de Jong scoort, lijk aanzienlijk aangezien Vitesse in twaalf opeenvolgende thuiswedstrijd een doelpunt tegen kreeg (een record), maar de Arnhemmers bleven daarin wel ongeslagen. Daarbij won het slechts één keer in de laatst de acht wedstrijden. De kans dat de thuisploeg scoort, is ook aanzienlijk. Nog nooit lukte het een ploeg van trainer Henk de Jong om tweemaal op rij ‘de nul’ te houden. Doelpunten lijken hiermee gegarandeerd.

Heracles – Excelsior

Wie zondag in het Polman Stadion zit, die mag doelpunten verwachten. Alleen in de Johan Cruijff Arena (78) vielen meer doelpunten, dan in Almelo. Heracles heeft nog twee treffers nodig om de doelpuntenproductie uit 2010-2011 uit de boeken te schieten. In deze eredivisiejaargang scoorde Heracles 39 keer in eigen huis. Excelsior zal met een goed gevoel de play-offs in willen gaan, al is het maar om niet het negatieve clubrecord van dertien uitnederlagen op het hoogste niveau te evenaren (13 in 2007-2008 en 2011-2012).

Heerenveen - NAC

NAC móet zondag winnen om degradatie te ontlopen. Zelfs bij een zege zijn de Bredanaars afhankelijk van het resultaat bij Heracles - Excelsior. NAC degradeerde in het seizoen 2014-2015 voor het laatst uit de eredivisie. Destijds via de nacompetitie. De Bredase club sloot 2 keer eerder een seizoen af als hekkensluiter: in 1964-1965 (16de) en 1998-1999 (18de). Na beide rechtstreekse degradaties keerde de ploeg na een jaar direct weer terug op het hoogste niveau.

Willem II - FC Emmen

Willem II verloor afgelopen zondag met 0-4 van Ajax in de bekerfinale, waardoor de Tilburgers zich nog moeten plaatsen voor de play-offs. Willem II staat 8ste, een plek die dankzij de bekerwinst van Ajax recht geeft op de strijd om Europees voetbal.De ploeg van Adri Koster plaatst zich definitief voor de play-offs bij winst én FC Groningen wint niet tegen Fortuna Sittard. FC Emmen pakte tot nog toe 32 punten in zijn debuutseizoen in de eredivisie. De laatste ploeg die meer punten pakte in zijn debuutseizoen was sc Heerenveen in 1990-1991 (33, omgerekend naar 3 punten voor een overwinning). Heerenveen degradeerde wel in dat seizoen (17de).

PEC Zwolle - VVV