Cijfers eredivisie | Excelsior-keeper Stijn van Gassel verrassende koploper, spelers van topclubs volgen

Bas Dost zet traditie voort en scoort wéér bij zijn debuut: ‘Prachtig, ik neem geen genoegen met tien goals’

Bas Dost was met twee goals direct goud waard voor FC Utrecht. De spits viel in en hielp zijn ploeg van een 2-0 achterstand aan een 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk. Als het aan Dost zelf ligt, is het nog maar het begin.

7 augustus