Christian Eriksen: ‘Een betere comeback was bijna niet denkbaar’

,,Een betere comeback is nauwelijks denkbaar. Al had ik er graag twee gemaakt”, zei Eriksen, die ook nog een bal op de paal schoot, tegen de NOS. ,,Ik ben heel blij om terug te zijn. Ik had er ook veel zin in. Bij mij lag echt de focus om weer te voetballen.”

De terugkeer bij zijn Deense ploeggenoten was bijzonder deze week, vertelde Eriksen. mmHelaas is een aantal spelers dat er bij het EK wel bij was er nu niet bij. Hen moet ik nog even zien. Ik kwam bij de spelersgroep terug als lid van de familie. Natuurlijk was het even emotioneel, maar de volgende ochtend ging het ook alweer over voetbal.”