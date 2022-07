Chelsea stalt Feyenoord-target Maatsen bij Burnley, Lewandowski is bijna van Barcelona

Vera Pauw ‘hield naam van vermeende verkrach­ter geheim’ voor KNVB, gesprek blijft uit

De KNVB zegt dat voormalig international en bondscoach Vera Pauw de naam van haar vermeende verkrachter nooit heeft genoemd in de gesprekken die over het onderwerp zijn gevoerd. Er is daarom (nog) geen gesprek geweest met Piet Buter, de oud-trainer die door Pauw beschuldigd wordt van seksueel misbruik. ,,Wij hebben deze naam voor het eerst uit de krant vernomen”, reageert een woordvoerder van de voetbalbond.

