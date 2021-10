Charmeur Van Gaal opeens bot en ouderwets schurend, dat is precies zoals verwacht

Door Maarten Wijffels



Het zal waarschijnlijk uit zijn tenen zijn gekomen, de ingezonden brief van een lezer gisteren in de krant. De man had maandag de eerste persconferentie van Louis van Gaal in deze interlandweek bekeken. Hij plakte daar de labels ‘denigrerend’ en ‘tenenkrommend’ op.



Uit de brief: ,,Als het gaat om voetbalintelligentie is hij (Van Gaal) een winnaar, een kampioen, een 10. Maar in het geval van sociale intelligentie, is hij een verliezer, een degradant.’’