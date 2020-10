Charme van het bekertoernooi verdwenen? ‘Het is nu kil, onherkenbaar’

Podcast | ‘Steven Berghuis gedraagt zich als Maradona’

12:50 Een historische wedstrijd in Venlo, VAR-momenten in Arnhem, Feyenoord met de tong op de schoenen en corona zorgt voor onzekerheden in voetbalselectie. In deze AD-voetbalpodcast bespreken Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels, Mikos Gouka en Etienne Verhoeff het voetbalweekend in de eredivisie. En kijken ze met een schuin oog naar de Europese speelweek die voor ons ligt.