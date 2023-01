Chagrijn overheerst bij Feyenoord na gemiste kans in de ‘hel van Enschede’

Met video Trainer Alfred Schreuder ontslagen bij Ajax na nieuwe blamage: ‘Een noodzake­lij­ke beslissing’

Alfred Schreuder is ontslagen als trainer van Ajax. De zevende eredivisiewedstrijd op een rij zonder zege, donderdagavond tegen FC Volendam (1-1), is de 50-jarige trainer fataal geworden. De Amsterdamse club heeft ‘geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking’. Michael Reiziger neemt de taken van Schreuder voorlopig over.

27 januari