Chagrijn bij PSV na verloren topper: ‘We waren onszelf niet’

PSV is na één speelronde de koppositie al weer kwijt, omdat de koploper de topper van AZ niet won: 0-1 . Daardoor profiteerde het niet van de misstap die Ajax beging , wat tot chagrijn leidde in Eindhoven. ,,We waren onszelf niet.”

,,Iedereen is blij omdat een directe concurrent (Ajax, red.) punten verliest. Dat gelijkspel geeft een boost. Dan moet je dat ook op het veld laten zien en gas geven. Dat hebben we zeker in de eerste helft nagelaten", concludeerde aanvoerder Luuk de Jong bij ESPN. ,,We waren erg slordig, kwamen niet echt aan ons eigen spel toe omdat we de bal te snel verloren en tweede ballen juist verloren.”



Bij Xavi Simons droop de teleurstelling van zijn gezicht af. ,,We waren onszelf niet.Dit had ook niemand verwacht om eerlijk te zijn. Deze klap komt hard aan", zei de WK-ganger bij ESPN. Ook Cody Gakpo vond het niet goed genoeg. ,,We waren gewoon niet scherp genoeg. Dit is een incident.”

Volledig scherm Xavi Simons tijdens het duel met AZ. © ANP

Door een treffer van Vangelis Pavlidis na een fout van Joey Veerman kwam AZ op 0-1. ,,Zo'n foutje kan gebeuren, maar je loopt dan wel achter de feiten aan", zei Gakpo. Na rust joeg PSV op de gelijkmaker, die niet wilde vallen. Gakpo scoorde wel, maar zijn treffer ging niet door vanwege buitenspel. ,,Ik dacht al: dit wordt kiele, kiele. Helaas.”

Luuk de Jong: ,,Het mocht helaas niet zo zijn. AZ deed het ook goed. Leuk dat het nu spannend is, maar ik had liever drie punten gehad en bovenaan gestaan.” Hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij vond bij ESPN dat een groot deel van de spelers zijn niveau niet haalde. ,,Het was gewoon niet goed. Het zat echt niet in de wil van de spelers, maar het is wel een slechte prestatie.”

Hij was niet ontevreden over de eerste seizoenshelft. ,,Als we deze wedstrijd hadden gewonnen, hadden we het fantastisch gedaan. Nu nemen we even rust om op 5 december weer te beginnen met de voorbereiding. De jongens die naar het WK gaan, heb ik net succes gewenst.”

