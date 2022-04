CBV blij met terugkeer Koeman: 'nieuwe generatie komt eraan'

De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) is blij met de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach. ,,Wij vinden het een goede zaak”, zegt directeur Mario Captein, die Koeman in zijn eerste periode als bondscoach van dichtbij meemaakte.

Koeman volgde in oktober 2018, een half jaar na zijn aanstelling bij de KNVB, Han Berger op als voorzitter van de CBV. ,,De komst van Koeman gaf een enorme boost. Niet alleen voor het Nederlands elftal, dat toen even in een dip zat. Maar ook voor ons, als we bij verenigingen waren of bijeenkomsten hadden. Bij bestuursvergaderingen was Ronald er ook altijd bij. Dat was echt een meerwaarde. Hij was vooruitstrevend en modern.”

Quote Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu weer gaat lopen. Hij is de ideale kandidaat. Waarom zou je dan nog wachten? Mario Captein, CBV

De situatie is nu wel anders dan tijdens de vorige periode. ,,De technische staf zal vast anders worden ingevuld dan destijds”, denkt Captein. ,,En veel spelers braken toen net door, zoals Frenkie de Jong. Dat zijn nu gearriveerde spelers. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu weer gaat lopen. Hij is de ideale kandidaat. Waarom zou je dan nog wachten?”

Tweede termijn

Koeman is de tiende trainer die na de Tweede Wereldoorlog meer dan één ‘termijn’ bondscoach is van het Nederlands elftal. De voorbije jaren gingen onder anderen Guus Hiddink, Dick Advocaat en Louis van Gaal hem voor. ,,Er zijn een aantal voorbeelden dat dat goed ging, met Rinus Michels bijvoorbeeld. Bij anderen ging het minder. Het is altijd afwachten. Dat geldt ook voor clubs die spelers op oudere leeftijd weer terughalen. Soms is dat een succes, soms ook niet.”

Het aanstellen en laten terugkeren van ervaren trainers als bondscoach is wat de directeur van de CBV betreft geen zwaktebod. ,,Het gaat volgens mij een beetje in golfbewegingen”, zegt Captein. ,,Toen Koeman begon als bondscoach, zaten de spelers van Oranje juist even in een dipje. En nu lijkt dat misschien met onze trainers het geval. Maar ik denk dat dat wel meevalt.

We begonnen dit seizoen met Koeman bij Barcelona, Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg en John van den Brom bij Racing Genk. Zij zijn nu alle drie weg. We hebben nu nog Peter Bosz bij Lyon, Giovanni van Bronckhorst bij de Rangers en Alfred Schreuder bij Club Brugge over. Dat zijn misschien niet de topclubs zoals Barcelona en Real. Maar ik denk dat dat op termijn wel weer gaat komen, met trainers als Erik ten Hag, Arne Slot en Pascal Jansen bijvoorbeeld.”