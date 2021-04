Captain Sari van Veenendaal niet met backpack, maar met Oranje op weg naar Australië

Door Daniël Dwarswaard Ooit had Sari van Veenendaal, keeper en aanvoerder van Oranje, het plan om in een Volkswagen busje een paar maanden door Australië te tuffen. Maar toen haar voetbalcarrière serieuze vormen aannam, werd die droom toch een beetje lastig. ,,Omdat het voetbal eigenlijk nooit stilligt. Verplichtingen met de club, grote toernooien in de zomer. Dus het is nog altijd een droom om zoiets te ondernemen. Je moet ook iets te dromen over houden, hè. Misschien iets voor na mijn loopbaan.’’

Maar in 2023 wil de keeper van PSV dus evengoed naar Australië dat samen met Nieuw-Zeeland het WK organiseert. Niet als toerist dus, maar als prof om prijzen te pakken. Tijdens het laatste WK in Frankrijk werd Nederland tweede. De kwalificatie in een poule met IJsland, Tsjechië, Belarus en Cyprus moet geen enkel probleem opleveren. De nummer één plaatst zich rechtstreeks, de nummer twee heeft nog een vangnet via de play-offs.

Van Veenendaal: ,,Natuurlijk zijn we aan onze stand verplicht om dit toernooi te halen. Bij elke loting zijn we tegenwoordig als groepshoofd favoriet. Dat hebben we zelf afgedwongen. Maar dat betekent niet dat we het zomaar even doen. Het past ook helemaal niet bij ons om hoogmoedig te zijn. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat kwalificeren voor een groot toernooi geen vanzelfsprekendheid was. Dat moeten we niet vergeten.’’