Captain Padt breekt lans voor bekritiseerde Faber

Spar­ta-di­rec­teur: 'Gras, oké. Maar dan ook geen dak en overal zelfde bal'

14:33 De discussie over het kunstgras is ook algemeen directeur Manfred Laros van Sparta niet ontgaan. Sterker: de Brabander is een van de afgevaardigden in de gesprekken tussen de zeven 'kunstgrasclubs'. ,,We willen met zijn allen meedenken over de toekomst van ons voetbal. En als daarin echt gras vereist wordt, prima. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden'', stelt Laros.