Cambuur-supporters zondag niet welkom bij PSV na bedreiging en intimidatie van politiemensen

Waarom hij tot die conclusie is gekomen, legt Dijsselbloem uit in een officiële verklaring. ,,Ik wil in Eindhoven geen supporters ontvangen die zich zó misdragen dat politieagenten hun werk niet meer kunnen doen. Zolang deze situatie in Noord-Nederland niet is opgelost, ontvangen wij in onze stad geen supporters van deze clubs”, zegt hij.

Bedreigingen

De politie in het noorden van Nederland heeft eerder de beslissing genomen om supporters van zowel FC Groningen als Cambuur niet meer te begeleiden bij uitwedstrijden. Dat is zo besloten omdat agenten worden bedreigd en geïntimideerd, zo is de verklaring. Die intimidaties en bedreigingen vinden al geruime tijd plaats en komen van hooligans van beide clubs, zo is de stellige overtuiging bij betrokkenen.

Dijsselbloem zegt dat hij het advies van de politie volgt om geen uitsupporters van FC Groningen en Cambuur meer toe te laten. De thuiswedstrijd van PSV tegen FC Groningen is recent al gespeeld en zondag staat het treffen met de nummer laatst in de eredivisie op het programma. Volgens Dijsselbloem past het besluit voor PSV-Cambuur bij het voornemen om te komen tot minder politie-inzet bij wedstrijden in het betaald voetbal. Daardoor zijn agenten weer beschikbaar voor ander werk.

De clubs hebben nog niet gereageerd op het besluit van Dijsselbloem.